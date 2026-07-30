У Польщі показали момент падіння об'єкта, який порушив повітряний простір країни

Під час масованої атаки Росії по Україні 30 липня вибух прогримів також у Польщі. На камери спостереження потрапив момент падіння та вибух повітряної цілі, що порушила повітряний простір країни.

Кадри оприлюднив bilgoraj.com.pl.

Момент вибуху об'єкта

Польський портал оприлюднив запис із камери відеоспостереження, на якому зафіксовано падіння об'єкта у Люблінському воєводстві.

Зазначається, що відео було зняте камерою спостереження одного з будинків у гміні Туробін. Це приблизно за 8 кілометрів від Тарнави-Колонії, де внаслідок падіння цілі утворилася вирва.

У Польщі вибухнула російська повітряна ціль: дивіться відео

На записі видно спалах та чути звук вибуху. Часова позначка на камері свідчить, що об'єкт упав о 3:45 (4:45 за київським часом).