"Відвоювали своє": Польща відібрала в посольства Росії базу відпочинку під Варшавою

Міноборони Польщі повідомило про те, що воно відбрало у російського посольства базу відпочинку. Цю територію передадуть польським Збройним силам.

Від початку повномасштабної війни Польща поступово "відбирала" у російського посольства маєтності на своїй території. Цього разу представництво країни-агресорки "позбулося" ще однієї земельної ділянки.

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"Ми повернули свою землю"

Йдеться про базу відпочинку у Скуб'янцях, що під Варшавою. Ще рік тому вона перебувала у власності російського посольства. Тепер вона належатиме польській армії. На цій території відбуватимуться навчання для військових територіальної оборони.

: Посольство Росії орендувало базу відпочинку в Скуб'янці з 1980-х років. У квітні 2022 року Варшава розірвала договір оренди через війну в Україні.

Церемонія урочистої передачі земельної ділянки у володіння Силам оборони відбувалася за участі міністра оборони Маріуша Блащака. Міністр зазначив, що польська земля не повинна служити країні, яка нападає на сусідів. Він підкреслив, що "у агресора, у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії".

Раніше Польща відібрала у росіян школу

Мерія Варшави повернула під свій контроль багатоповерхівку, в якій розміщувалася школа для дітей російських дипломатів, яку місцеві жителі називали "шпигунським гніздом". Це сталося 29 квітня 2023 року. Боротьба за будівлю тривала майже рік.

На виселення росіянам дали сім годин. Серед речей, які вони виносили зі школи, тоді помітили баян та пральну машину.

У Росії тоді дуже обурилися "видворенням". У МЗС країни-агресорки заявили, що розцінюють його як "черговий ворожий акт польської влади".