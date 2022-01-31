Польща відправила Україні 29 вантажівок з гумдопомогою

Із Польщі до Києва прямує 29 вантажівок з гуманітарною допомогою. Наразі колона на кордоні, очікує розмитнення.

Вони везуть 9 тисяч комплектів ковдр, матраців і табірних ліжок. Іншу частину навантаження становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема бинти та марля.

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Вирішено було також надати українцям 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колонна з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України прямує до Києва. Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення,

– інформує RMF24.

Водії у понеділок, 31 січня, запланували ночівлю в Україні, прибути до Києва мають у вівторок, 1 лютого.

Україну відвідає прем'єр Польщі

Матеуш Моравецький приїде до України з робочим візитом у вівторок, 1 лютого.

У політика заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем.

Він запевнив, що Польща підтримує Україну в діях для запобігання агресії Росії.

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