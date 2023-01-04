Німеччина дала відповідь Польщі щодо репарацій за Другу світову війну

МЗС Німеччини відповіло на ноту польського відомства щодо репарацій та військових відшкодувань. Уряд Німеччини наголосив, що це питання залишається закритим і німецький уряд не має наміру вступати в переговори щодо цього.

У МЗС Польщі вже відреагували на це, заявивши, що продовжать докладати зусиль для врегулювання заборгованості. Про це сказав заступник речника МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик.

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Він заявив, що така відповідь МЗС Німеччини "свідчить про неповажне ставлення до Польщі та поляків".

На чому наполягає Польща

Ще 3 жовтня 2022 року міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту щодо військових репарацій. У ньому Польща вимагає, серед іншого, компенсації у розмірі понад 6 трильйонів злотих. У Німеччині відповіли на ноту 28 грудня 2022 року. За заявою німецького уряду, питання репарацій та військових відшкодувань залишається закритим.

Уряд Республіки Польща продовжуватиме докладати зусиль для врегулювання заборгованості, що виникла внаслідок німецької агресії та окупації у 1939 – 1945 роках,

– наголосили у МЗС.

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