Німеччина дала відповідь Польщі щодо репарацій за Другу світову війну
Джерело:Wiadomosci
МЗС Німеччини відповіло на ноту польського відомства щодо репарацій та військових відшкодувань. Уряд Німеччини наголосив, що це питання залишається закритим і німецький уряд не має наміру вступати в переговори щодо цього.
У МЗС Польщі вже відреагували на це, заявивши, що продовжать докладати зусиль для врегулювання заборгованості. Про це сказав заступник речника МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик.
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Він заявив, що така відповідь МЗС Німеччини "свідчить про неповажне ставлення до Польщі та поляків".
На чому наполягає Польща
Ще 3 жовтня 2022 року міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту щодо військових репарацій. У ньому Польща вимагає, серед іншого, компенсації у розмірі понад 6 трильйонів злотих. У Німеччині відповіли на ноту 28 грудня 2022 року. За заявою німецького уряду, питання репарацій та військових відшкодувань залишається закритим.
Уряд Республіки Польща продовжуватиме докладати зусиль для врегулювання заборгованості, що виникла внаслідок німецької агресії та окупації у 1939 – 1945 роках,
– наголосили у МЗС.
Чому Польща не отримала репарацій раніше
- У 1953 році тогочасне комуністичне керівництво Польщі офіційно відмовилося від усіх прав на отримання військових репарацій. Це сталося під тиском СРСР, який намагався звільнити Східну Німеччину від будь-яких виплат.
- Однак польська партія "Право і Справедливість" та її лідер Ярослав Качинський наполягає на відновленні справедливості. Раніше саме Качинський представив звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війні.
- Раніше, у 2020 році, Польща заявляла, що Росія також має заплатити за збитки у Другій світовій війні. Ярослав Качинський зазначив, що не сподівається на усвідомлення Росії, але злочини не мають терміну давності.