Польща ввела ембарго на російське вугілля

Президент Польщі Аднжей Дуда підписав акт про спеціальні рішення, щоб підтримати Україну у війні із Росією. Він передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії.

Про це мовиться в оприлюдненій заяві глави країни. Так Польща вирішила не чекати, поки Європейський Союз запровадить ембарго на постачання російських енергоресурсів.

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Що передбачає новий закон Польщі

Передбачається, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.

Так, закон забороняє ввезення до Польщі та транзит через Польщу вугілля та коксу не лише з Росії, а й з Білорусі.

Як зазначається в комюніке, закон також дає змогу створити перелік людей та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться ці заходи – їхні кошти та ресурси блокуватимуть.

Крім того, закон забороняє використовувати або рекламувати символіку чи назви, що підтверджують агресію Росії проти України. Відтепер це каратиметься штрафом, або позбавленням волі на строк до 2 років.

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