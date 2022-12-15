Чому блокування Польщею 18 мільярдів для України не є "зрадою"

Польща заблокувала рішення ЄС, в якому мовилось про виділення 18 мільярдів для України. Проте насправді проблема не у тому, що Варшава змінила погляд на допомогу Україні.

Відповідне рішення Польщі прокоментував директор Інституту світової політики Євген Магда, пише 24 канал. Він пояснив, чому сусідня країна була змушена піти на це.

Зауважте Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, зокрема – 18 мільярдів для України, – ЗМІ

Чому в рішенні Польщі немає зради

Блокування конкретного документа Варшавою – це економічні проблеми самої Польщі (податки), які не пов'язані з бажанням зменшити допомогу Україні. Так, на жаль, буває. Як і те, що посилення Польщі в ЄС не до смаку Німеччині та іншим "старосвітським" країнам,

– заявив Магда.

Український політолог пояснив, що це питання, найімовірніше, вирішиться до кінця грудня 2022 року на рівні ЄС.

Проте запевнив, що російська пропаганда не омине увагою цю подію і безперечно Кремль буде використовувати будь-яку нагоду, щоб вбити клин між Україною та Польщею: "І буде (Москва – 24 канал) сіяти "зраду" на всіх рівнях, через корисних дурнів та нахабну брехню".

Особисто я знаю: у битві за майбутнє без Москви Польща на нашому боці,

– пояснив директор Інституту світової політики.

Чому Польща насправді на боці Києва

Євген Магда розповів, що кінець 2022 року для польсько-українських відносин – це випробування грошима та довірою. Також політолог пригадав, чому Польща досі вірна союзниця України. Зокрема, варто пригадати хоча б:

понад 200 танків Т-72 та дивізіон САУ Krab, які нам передала Варшава;

допомогу українським біженцям та ЗСУ.

Політолог пригадав і Bayraktar Славоміра Сєраковського, і 75% наших біженців, які живуть у сім'ях, і потік вантажів з України та в нашу державу.

Що відомо про 18 мільярдів для України від ЄС

Американське видання, посилаючись відразу на 4 дипломатів ЄС, заявили, що Польща відмовилася підтримати пакетну угоду. У ній було 4 рішення: допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта, а також податкова реформа.

Саме останню не підтримала Польща. Ця реформа мала встановити мінімальну ставку податку на прибуток великих корпорацій у розмірі 15%.

За даними Brussels Playbook, офіційні особи Європи говорили, мовляв, Варшава такими діями хоче змусити Єврокомісію вивільнити гроші, призначені для відновлення після коронавірусу. Їх заблокували через побоювання щодо верховенства закону в Польщі.

Відомо, що чеський прем'єр Петр Фіала понад 11 годин переконував свого колегу з Польщі Матеуша Моравецького піти на поступки. Проте це не допомогло.

Цю податкову реформу ухвалили 136 країн світу ще у 2021 році, щоб глобальні корпорації (наприклад, Google, Amazon, Facebook) складніше ухилялись від податків. Вона передбачає 15% податку компанії в тій країні, де вона працює, а не там, де зареєстрована.