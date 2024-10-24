"Bóbr kurwa!": Медведєв "винахідливо" відповів на закриття генконсульства Росії у Познані

Польща оголосила, що закриває генконсульство Росії у Познані. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив полякам неприємностями. Представниця російського МЗС Марія Захарова також попередила поляків про відповідь.

Свою реакцію на подію російський політик висловив на сторінці у Х, передає 24 Канал.

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Як в Росії гніваються через рішення поляків

Замголови Радбезу Росії та колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у соцмережах, що поляки "нариваються на неприємності".

Він нагадав про практики "швидкого правосуддя" для послів з "ворожих країн" у 20-х роках минулого століття.

Після цього він написав фразу з популярного польського мему: "Bóbr kurwa!". Окрім цього, додав, ймовірно, дотепну, на його думку, картинку.



Реакція Медведєва / Фото з мережі X

Марія Захарова, представниця російського МЗС, пригрозила Польщі відповідю, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Польським дипломатам приготуватися,

– додала вона.

22 жовтня стало відомо, що Польща закриває генконсульство Росії в Познані через його залученість у диверсійну роботу. 10 його працівників повинні покинути Польщу. Серед них три дипломати, заявили у польському МЗС.

Нагадуємо, нещодавно Медведєв також взявся до повчань поляків історії та назвав Варшаву "частиною Російської імперії". Він це зробив у відповідь на попередження Польщі, що вона завдасть удару по Санкт-Петербургу у разі російської агресії проти країн Балтії.