Безпрецедентне рішення, – Латушко розібрав санкції Польщі проти білоруського режиму

Польща 29 травня запровадила доволі жорсткі санкції проти репресивного режиму Алєксандра Лукашенко. До санкційного списку потрапили 365 громадян Білорусі, серед яких депутати, судді, спортсмени, наукові та культурні діячі.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що це – чіткий та системний сигнал усьому держапарату довкола Лукашенко. Вони мають усвідомити, в який спосіб будуть відповідати за свої злочини стосовно білоруського та українського народів.

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Вперше ввели санкції проти спортсменів

Рішення Польщі перебільшує за персональними санкціями всі санкційні пакети, які раніше ухвалював ЄС.

Це безпрецедентне рішення серед країн Європейського Союзу стосовно Білорусі,

– підкреслив Латушко.

Саме команда "Народного антикризового управління Білорусі", яку очолює Латушко, й готувала ці санкційні пропозиції. І на 75% осіб, які зазначено в списку, вона писала обґрунтування.

Насамперед у санкційний список потрапили:

особи, які винні в агресії проти України з боку Білорусі;

майже всі депутати так званого парламенту Лукашенко;

представники місцевої влади, які брали участь в ліквідуванні польських цвинтарів на території Білорусі;

білоруські пропагандисти;

так звані прокурори та судді;

спортсмени.

"До сьогодні ще жодного разу проти спортсменів та керівників спортивної галузі не були запроваджені санкції", – зауважив опозиціонер.

ЄС має брати приклад з Польщі

Таким саме шляхом має піти і Європейський Союз, який вже протягом року не запроваджує санкції проти Лукашенко.

А він в цей час сміється та розміщує російську ядерну зброю на території Білорусі, проводить навчання російських мобіків і відправляє їх на війну в Україну, збільшує потенціал білоруських Збройних Сил, виготовляє зброю та репресує білорусів,

– зазначив Латушко.

В Білорусі 5 тисяч політичних ув'язнених, які щодня зазнають тортур. І їхня кількість продовжує збільшуватись через постійні арешти незгодних.

Павло Латушко про санкційний пакет Польщі проти білоруської влади: дивіться відео

Позиція Португалії

ЄС не запроваджує санкції проти білоруської влади через позицію Португалії, яка хоче вилучити з санкційного списку держпідприємство "Білоруськалій". Воно приносить мільярдні прибутки в бюджет країни і особисто Лукашенко.

Ці кошти зокрема будуть витрачені на війну та на тренування російських мобіків. "Білоруськалій" та особисто його гендиректор, сенатор Іван Головатий зокрема причетний до депортації українських дітей на територію Білорусі.

"Сподіваюсь, що наш голос почують в Брюсселі та Лісабоні, і позиція Португалії по цьому питанню зміниться", – наголосив Павло Латушко.

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