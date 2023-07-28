Уряд Польщі хоче збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський 28 липня заявив, що уряд його країни планує збільшити чисельність армії майже вдвічі. Для цього вже створюються нові військові частини й відновлюються старі.

Зокрема, це сталося на тлі можливої загрози з боку Білорусі. Наразі там розмістилися найманці ПВК "Вагнера", а також російські солдати.

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Як збільшуватиме свою армію Польща

Качинський наголосив, що польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. Він також не відкидає, що через деякий час у країни також може з'явитися додаткова дивізія військових.

Одним з головних завдань держави є захист безпеки у всіх вимірах: внутрішньої та зовнішньої,

– сказав віцепрем'єр.

Він також додав, що польська влада наразі займається посиленням кордону з Білоруссю. Так військові, зводить паркани й встановлюють "електронні пристрої" для захисту кордону.

Наостанок Качинський зауважив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати "щитом східного флангу НАТО".

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