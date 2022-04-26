Польща здатна вже зараз повністю замінити російський газ, – Моравецький
Джерело:Onet.pl
За інформацією ЗМІ, Росія перестала постачати газ до Польщі та Болгарії. Причина – відмова платити в російських рублях. У Варшаві, проте, запевняють, що поляки можуть обійтись без російського блакитного палива.
Як повідомляють польські ЗМІ, таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Глава уряду також підтвердив, що Росія заблокувала постачання газу.
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Від Росії надходили погрози, – Моравецький
Так, я підтверджую, що такі погрози нам надходили від Росії, від "Газпрому". Вони пов'язані із способом оплати – Польща дотримується умов контракту і, можливо, Росія спробує у такий спосіб нас покарати,
– зазначив Моравецький.
Польський прем'єр запевнив, що Варшава вже раніше готувалась отримувати газ з різних напрямків. Моравецький впевнений, що ще до старту Балтійського газопроводу,поляки зможуть ефективно захистити власну економіку.
Потреби у газі поляків зможуть задовольнити
Уповноважений кабміну Польщі з питань енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський теж підтримує позицію прем'єра. Він каже, що поляки отримуватимуть газ на такому самому рівні, як і раніше.
Усі наші потреби в газі можна задовольнити з інших напрямків. Ми планували припинити постачання з Росії наприкінці грудня 2022 року, оскільки довгостроковий Ямальський контракт завершують, проте росіяни пришвидшили це,
– сказав Наїмський.
Актуально ЄС ближче до угоди про санкції на постачання російської нафти, ніж газу, – Єврокомісія
Що відомо про газовий шантаж Росії:
- Росія намагалась обійти санкції Заходу, вимагаючи оплату за газ в російських рублях. Проте така ситуація не влаштувала інші країни.
- Відмовились здійснювати оплату у такий спосіб ЄС та "Велика сімка".
- Натомість Угорщина сказала, що не проти розраховуватись за блакитне паливо в російській валюті.
- Після цього Єврокомісія направила Будапешту листа, вказавши, що такий крок стане порушенням санкцій.
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