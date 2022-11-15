У Польщі трапилась моторошна ДТП: серед постраждалих є українці

У неділю, 13 листопада, у селищі Дембі зіткнулись автобус та легковий автомобіль. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Зіткнення сталося близько 16.30 на трасі Каліш-Турек. На перехресті зіткнулися автобус Nissan та легковик Alfa Romeo.

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Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка

За попередніми висновками поліції, 64-річна водійка автобуса Nissan не надала перевагу у русі та зіткнулася з Alfa Romeo, що їхав в попутному напрямку.

Внаслідок удару 72-річна пасажирка легковика загинула на місці. Вісім осіб доставили до лікарень Каліша та Острува-Велькопольського, серед постраждалих є три українки.

Обставини та причини аварії з'ясовує поліція під наглядом прокуратури.

Інші нещасні випадки у світі

У Туреччині трапилась моторошна ДТП, у результаті якої загинули 7 людей, 18 отримали поранення різного ступеня. За попередньою інформацією, водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням після того, як відмовили гальма.

В іранському місті Шираз біля мавзолею Шах-Черах сталася стрілянина. Щонайменше 15 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Стрілянина виникла після того, як троє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів біля входу до мавзолею.

1 липня в курортному єгипетському місті Хургада трапився моторошний інцидент. На туристку, яка купалася у Червоному морі, напала акула. Тварина відкусила жінці руку та ногу внаслідок чого та померла.

Зранку 6 серпня жахлива ДТП сталася в Хорватії. Польський автобус, у якому перебувало близько 50 пасажирів, злетів з дороги. У Міністерстві внутрішніх справ Хорватії повідомили, що внаслідок аварії загинули 11 людей. Ще декілька – отримали поранення.

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