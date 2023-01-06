У Польщі загадково померли батько та його 3-річна донька

Неподалік від міста Білгорай у Польщі знайшли мертвими 37-річного чоловіка та його 3-річну доньку. Це сталося 4 січня.

Причина смерті батька та дитини – поки невідома. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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У Польщі знайшли мертвими батька та його 3-річну доньку

Як стало відомо, чоловік та його донька зранку 4 січня поїхали з дому. Їх довго не було, тому родичі звернулися до поліції.

Через декілька годин біля лісу знайшли тіла чоловіка та дівчинки. Вони лежали поблизу автомобіля.

Як зазначила речниця поліції в Любліні Йоанна Клімек, до пошуків було залучено поліцейських, пожежників державної та добровільної пожежних дружин, які мали дрон із тепловізором та квадроцикли.

Що стало причиною загадкової смерті чоловіка та його доньки – невідомо. Зазначається, що поліція не мала повідомлень про насильство в родині.



Поліція встановлює причину смерті / фото OSP Dereźnia

У Польщі водій-українець загинув під колесами свого ж автобуса

25 грудня у Польщі автобус на смерть переїхав 55-річного водія. Як стало відомо, водій пасажирського автобуса намагався замінити колесо у транспортному засобі. Раптово автобус рушив та розчавив чоловіка. Українець від отриманих травм помер.

Зазначається, що автобус із пасажирами прямував до України.