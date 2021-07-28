У Польщі автобус із дітьми зіткнувся з вантажівкою: багато постраждалих
28 липня 2021 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:RMF24
У Польщі автобус, який перевозив школярів, зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок інциденту постраждали 12 дітей.
Інцидент стався у центральній частині Польщі – у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводству. Діти поверталися додому з табору.
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Деталі ДТП
- У селі Неджев водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача.
- Внаслідок інциденту постраждали 12 дітей та водій. На щастя, їхні травми не є надто серйозними.
- Школярів (віком віком від 12 до 16 років) оглядають медики.
- На місце події прибули 6 пожежних команд.
- Рух автострадою А1 у напрямку до Лодзі тимчасово перекрили.
- За школярами приїхав інший автобус. Він доправив дітей до найближчої школи.
Автобус зі школярами потрапив у ДТП / RMF24
ДТП у Польщі з українцями
- У Лодзькому воєводстві 24 липня сталася моторошна ДТП: зіткнулися Nissan та мікроавтобус Volkswagen Transporter.
- Травми отримали 10 людей: 7 з них – українці.
- Постраждалих гелікопетром доправляли у медзаклади. На жаль, 2 українцям вижити не вдалося.
- Радник посольства України в Польщі Олег Куць заявив, що "справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України".