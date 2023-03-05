У Польщі чоловік навмисно підпалив карети швидкої, які планували відправити в Україну

У Радлуві, що на південному сході Польщі, чоловік навмисно підпалив карети швидкої допомоги. Ці транспортні засоби планували передати Україні.

Інцидент стався 4 березня. Одна машина швидкої згоріла повністю, а іншу – можливо, можна відремонтувати.

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У Польщі чоловік підпалив карети швидкої

Зловмисник підпалив транспортні засоби на стоянці муніципального офісу. Як виявилось, 35-річний чоловік влаштував все навмисно. Ці карети швидкої повинні були відправити до України. Одна з них призначалася для лікарні у Харкові.

Зауважимо, що загалом до України повинні були доставити 10 автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Однак залишилось лише 4 карети швидкої допомоги та 2 пікапи.

До речі, інша частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – не постраждали і їх все ж таки відправили в Україну.



Карета швидкої допомоги, яку підпалив чоловік / TVN24



Чоловік навмисно підпалив карети швидкої допомоги / TVN24

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