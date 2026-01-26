Деталі трагедії на Підкарпатті розповіли у Fakt.

Як виявили тіло чоловіка, що замерз на Підкарпатті?

36-річний поляк, на ім’я Гжегож замерз на смерть лише за кілька десятків метрів від будинку своєї родини. Місцеві кажуть, що він повертався додому, але що саме сталося, невідомо.

Селяни припускали, що він знепритомнів, що йому стало погано. Місцеві кажуть, що він повертався додому, але що саме сталося, невідомо.

Чоловік упав у сніг біля свого будинку. І ніхто його годинами не помічав. Трагедія могла б залишитися непоміченою, якби не пильність польського заробітчанина, який мешкає у Великій Британії. Поляк переглядав записи з камер спостереження та побачив тіло, що лежало на снігу. Він негайно повідомив своїх родичів у Польщі, але було вже пізно. Лікар, якого викликали на місце події, констатував смерть чоловіка. Попередньою причиною смерті стало переохолодження.

