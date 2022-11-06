У Польщі у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями: загинула дитина

Смертельна аварія сталася у Польщі вранці у суботу, 5 листопада. Внаслідок ДТП загинула дитина.

Шестеро громадян України їхали мікроавтобусом до Жешува. Однак, на автостраді А4 поблизу Тарнова зіткнувся з автомобілями. Внаслідок ДТП загинула дитина.

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Що відомо про смертельну аварію у Польщі

Аварія сталася близько 4 ранку 5 листопада між Тарновом і Дембицею. У місцевій поліції повідомили, що в автобусі були 6 українців.

Швидше за все, водій цього транспортного засобу не впорався з керуванням під час обгону вантажівки, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік,

— повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек.

За даними поліції, водій вантажівки, що була попереду буса, різко загальмував. Опісля сталося зіткнення.

Що відомо про жертв аварії

Під транспортом опинилася дитина тринадцяти років. За даними польських ЗМІ, хлопчик загинув миттєво.

Польський портал In Poland поширив заяву речника Державної пожежної служби в Тарнові. Марцін Опьола зазначив: "Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці".

Також постраждали ще троє людей. Зокрема, жінка, її шестирічний син та один чоловік. Рятувальники надали їм психологічну допомогу.

Усіх трьох постраждалих доставили до лікарні. Вони перебувають під наглядом медиків.

До речі, точна причина смертельної аварії в Польщі поки невідома. Тож у ситуації розбираються місцеві поліцейські та прокуратура.

Зауважимо, що рух по смузі в напрямку Жешува після ДТП перекрили.

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Внаслідок аварії у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями / Фото 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy



У Польщі сталася смертельна аварія / Фото 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy

Раніше польський автобус потрапив у ДТП в Хорватії

Зранку 6 серпня моторошна ДТП сталася в Хорватії. Польський автобус, у якому перебувало близько 50 пасажирів, злетів з дороги.

У Міністерстві внутрішніх справ Хорватії повідомили, що внаслідок аварії загинули 11 людей. Ще декілька – отримали поранення.