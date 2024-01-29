У Польщі в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями

У Польщі в ДТП потрапив туристичний автобус. Дорожньо-транспортна пригода трапилась неподалік кордону.

Туристичний автобус, в якому їхали українці, потрапив у ДТП в Польщі. Він пробив відбійник і з’їхав у кювет.

Дивіться також У Кривому розі автомобіль влетів у приватний будинок: є постраждалі

Подробиці ДТП

Аварія трапилася близько опівночі на трасі А4 в селі Мироцин, недалеко від міста Ярослав на трасі до пункту пропуску Корчова-Краковець

Туристичний автобус Scania, пробив відбійник і з’їхав у кювет. В автобусі перебувало 65 пасажирів і два водії – всі громадяни України.

Транспортний засіб врізався у відбійник, пробив бар’єри і з’їхав у глибокий кювет,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про постраждалих

Одного чоловіка доставили в лікарню для обстеження. Ще чотирьом надали допомогу на місці події.

Прессекретар Перемишльської станції швидкої допомоги Марек Яновський наголосив, що минулося без серйозних травм вдалося завдяки тому, що автобус не перекинувся. Одного пацієнта доставили до лікарні, чотирьом медичну допомогу надали на місці події.

Пасажирів, які не травмувалися, доставили до кордону в Корчовій.

За кермом перебував 39-річний громадянин України, він був тверезий. Попередня причина аварії, ймовірно, в тому, що він не обрав відповідну до дорожніх умов швидкість руху. Його одразу оштрафували.

Цікаво, що у повідомленні мовиться, що автобус український, хоча на фото видно, що він на польській реєстрації, а на ньому є наліпка з електронною адресою нідерландської туристичної компанії Vandervalktours.