У Польщі екссенатора судитимуть за знущання з собаки

Польська прокуратура висунула обвинувачення 61-річному колишньому сенатору. Його підозрюють у жорстокому знущанні з собаки, в результаті чого тварина померла.

Деталі вчинку політика

За даними слідства, чиновник прив'язав собаку мотузкою до автомобіля і поїхав, тягнучи тварину за собою. У результаті собака задушився.

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Обвинувачення базується на даних відеореєстратора іншого автомобіля. Той їхав за машиною колишнього сенатора.

Що загрожує винуватцю

Тепер політику загрожує до 5 років в'язниці. До речі, звинувачення у жорстокому поводженні з твариною він відкидає. Каже, що сталася випадкова трагедія, а тварин він "любить".

Суд міста Косцєжина Поморського воєводства вирішив не застосовувати щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Зловмисник перебуватиме під наглядом поліції.

Що відомо про підозрюваного

За даними видання, ймовірного зловмисника звати Вальдемар. Однак його прізвище не називають.

Упродовж 2015 – 2019 років він був сенатором від панівної партії "Право і Справедливість".

У 2018 році членство в партії сенатора призупинене через його антисемітські дописи в соцмережах.

У 2019 році політика не переобрали до Сенату.

Іншого домашнього улюбленця чоловіка поліція передала до притулку для тварин.

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