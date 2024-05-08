Хотів у Європу: в Польщі на кордоні затримали дезертира з російської армії

У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали російського військового, який намагався втекти з армії.

Росіянин хотів нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом Лукашенка.

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Російський дезертир на кордоні

Журналісти повідомили, що затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі і без зброї та намагався потрапити в Польщу, ймовірно, прямо з українського фронту.

Підляська прикордонна охорона не хоче коментувати ці повідомлення, проте підтверджує, що в Польщі під час спроби перетину кордону офіцери затримали російського дезертира,

– йдеться у повідомленні.

У солдата також знайшли російські військові документи, зокрема, контракт з армією, який передбачає участь у воєнних діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом Алєксандра Лукашенка міграційним каналом. Ним користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

41-річного росіянина зараз перевіряють польські служби.

У російській армії рекордне дезертирство

З початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили тисячі російських військовослужбовців за дезертирство. Йдеться про кількість у 7400 окупантів.

У березні 2024 року військові суди Росії засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.

Багато російських бійців, яких розшукують і які постають перед військовим судом, отримують умовні терміни та після цього їх повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.