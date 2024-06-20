Через тренування МіГ-29: у Польщі кілька будинків зазнали пошкоджень
Джерело:Командування Збройних сил Польщі
У Польщі звукова хвиля від низького прольоту винищувача МіГ-29 пошкодила покрівлі кількох будинків. Це сталося у четвер, 20 червня.
Відомо, що локаційно інцидент трапився на півночі Польщі біля села Шаленець, що поблизу міста Мальборк. Відповідну заяву опублікували в соцмережі X (раніше твітер) Головного командування Збройних сил Польщі.
Дивіться також У Польщі зробили важливе попередження Україні щодо вступних перемовин з ЄС
У Польщі МіГ-29 пошкодив кілька будинків
У зс Польщі зазначили, що подія сталася близько 10 години ранку 20 червня.
Винищувач МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації здійснював тренувальний політ і подолав звуковий бар'єр, пролітаючи біля населеного пункту на висоті близько 300 метрів.
Внаслідок впливу звукової хвилі пошкоджено покрівлі кількох будинків. Відділ військової поліції у Мальборку та Державна комісія розслідування авіаційних інцидентів виконують дії, передбачені відповідними процедурами,
– зазначили у війську.
Там також додали, що компенсують відновлення пошкодженого майна.