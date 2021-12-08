У Польщі не побачили жодних результатів від переговорів Путіна й Байдена

У польському МЗС заявили, що не бачать результатів переговорів президентів США Джо Байден та Росії Володимира Путіна. Через це Польща має намір нарощувати свою військову потужність самостійно.

У Міністерстві закордонних справ Польщі переконані, що розмова президентів США та Росії, не дала жодних результатів. Про це розповів заступник глави МЗС Шимон Шинковський вель Сенк.

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Діалог США і Росії є важливим

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що діалог Вашингтона і Москви є важливим. Однак значно вагомішими є реальні дії спрямовані на безпеку України та Європи.

Після вчорашньої зустрічі, з нашої точки зору, я поки що не бачу позитивних ефектів,

– заявив заступник голови польського МЗС.

Саме через це, за словами заступника міністра, Польща не сподівається на переговори, а планує розвивати власну обороноздатність. Ще однією причиною, на думку Шинковського вель Сенка є політика "оманливої деескалації", яку Росія веде з 2014 року.

Переговори Путіна і Байдена: головне

Переговори Джо Байдена і Володимира Путіна відбулися 7 грудня по відеозв'язку по захищеній лінії.

Розмова глав держав тривала понад 2 години. Серед головних тем – Україна та нарощування Росією військ біля наших кордонів.

Водночас у Кремлі опублікували заяву, в якій темою розмови вказали нібито "внутрішньукраїнську кризу".

Також у Москві заявили, що Байден і Путін проведуть ще одну зустріч. Однак дати не повідомили.

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