У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник Пілсудському в "українські" кольори

У Кракові в ніч на 6 листопада невідомі розфарбували пам'ятник главі польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам. Монумент розмалювали в "українські" кольори.

Крім того, поблизу пам'ятника знайшли балончики з фарбами та аерозолями. Там також був плакат.

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У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник Пілсудському

Вночі 6 листопада монумент очільнику польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам у Кракові невідомі люди розфарбували в кольори українського прапора, однак у перевернутому вигляді: вгорі жовтий, внизу – синій.



У Польщі пам'ятник Пілсудському розфарбували в "українські" кольори / Фото Agencja Wyborcza​

Також вандали нанесли на постамент літеру N – нібито знак, який використовують українські націоналісти. Поблизу монумента встановили плакат, на якому був напис українською "Польща не тільки для панів", однак у ньому допустили помилки.



Біля монумента залишили плакат / Фото Agencja Wyborcza​

Пам'ятник вже відмили від фарби. Тривають завершальні роботи з прибирання.

Можлива причетність українців до вандалізму

Gazeta Krakowska уточнює, що правоохоронці сумніваються, що це вчинили українці.

Це не доказ того, що зловмисники були українцями. Ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення осіб винуватців, і з'ясовуємо обставини злочину,

– розповіла інспекторка Катажини Цісло.

Поліцейські сподіваються, що записи камер спостереження дозволять знайти вандалів.



Пам'ятник вже відчистили / Фото Agencja Wyborcza​

Юзеф Пілсудський – польський політичний діяч, творець Польської військової організації. Брав участь у русі опору проти царської Росії. Вів агресивну політику щодо ЗУНР, але в 1919 перекинув на український фронт армію генерала Галлера, яка призначалась Антантою лише для воєнних дій проти більшовиків. Підтримував главу Директорії УНР Симона Петлюру в боротьбі проти Радянської Росії.