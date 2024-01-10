У Президентському палаці Дуди затримали ексміністра внутрішніх справ та його заступника

У Президентському палаці Польщі правоохоронці затримали ексміністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Після цього їхні однопартійці ініціювали протести в країні.

Ексміністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка спершу доставили до райвідділу поліції, а потім до ізолятора тимчасового тримання.

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Польських політиків затримали у Президентському палаці

У 2015 – 2023 роках Камінський був Міністром МВС, а Вонсік – віцеміністром.

Політиків звинувачують у махінаціях і корупції. Обох минулого місяця засудили до двох років ув'язнення.

У чому звинувачують Камінського і Вонсіка Вирок суду стосується "земляної справи" з 2007 року, яка призвела до розвалу першого уряду ПіС (PIS-LPR-Samoobrona). Під час цієї афери Камінський, який був головою Центрального антикорупційного бюро Польщі, разом зі своїм заступником Вонсіком підроблювали документи, намагаючись звинуватити лідера партії "Самоборона" та віцепрем'єра Анджея Леппера у хабарництві довкола земельної ділянки в Мазурському воєводстві.



У 2015 році їх визнали винними за цією справою, однак того ж року їх помилував новообраний президент Дуда, який був їхнім однопартійцем. Це дозволило Камінському очолити МВС.

За словами спікера нижньої палати парламенту Шимона Головні, (Сейма), у грудні після вироку Камінський і Васік втратили свої парламентські мандати. Але обидва це заперечували й заявляли, що планують бути присутніми на наступній сесії Сейму.

Останній вирок у справі звинувачень було видано судом 20 грудня 2023 року. Камінський і Вонсік зникли на добу після отримання поліцією документів про рішення суду.

Раніше стало відомо, що вони переховуються в Президентському палаці. Прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив президента Анджея Дуду у перешкоджанні правосуддю.

Під час затримання Камінського і Вонсіка Дуда зустрічався з Тихановською

Гражина Ігначак-Бандич, голова канцелярії президента, розповіла приватному телеканалу TV Republika, що поліція увійшла до палацу, коли Дуда перебував у своїй іншій офіційній резиденції у Варшаві, Бельведері, на зустрічі зі Світланою Тихановською.

Ми вважаємо, що вони проникли незаконно, співробітники канцелярії не чинили опору, поліцейські були грубі, не хотіли зі мною розмовляти й не надали мені жодного документа, який санкціонував би їх дії,

– заявила Гражина Ігначак-Бандич.

За її словами, коли Дуді повідомили про подію, він хотів негайно приїхати, але вихід із палацу Бельведер був заблокований міським автобусом.

У Варшаві почалася акція протесту

Після затримання Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка у Польщі почалися протести перед центральним офісом поліції, де їх спершу утримували. Учасники акції вимагали звільнення заарештованих політиків.

Протест у Польщі: дивіться відео

Протестувальники зібралися з ініціативи партії "Право і справедливість", членами якої є Камінскі та Васік. На демонстрації з'явився зокрема співзасновник та голова партії Ярослав Качинський.