У Польщі перекинувся автобус з українцями, троє людей у лікарні
19 січня 2024, 13:01Читать новость на русском
Джерело:RMF24
У Польщі сталась дорожньо – транспортна пригода. Відомо про постраждалих.
Аварія сталась у Люблінському воєводстві. Госпіталізували трьох людей.
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У автобусі було 26 людей
ДТП сталася поблизу від кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812. За кермом був 63-річний чоловік.
Відомо, що автобус занесло на повороті. Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка. Пасажири автобуса зупинились у Вішніце. Вони очікують на свій транспорт.
У Польщі мікроавтобус потрапив у ДТП
- Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі, в Люблінському воєводстві. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались. Про це повідомила речниця поліції міста Томашув-Любельський Малгожата Павловська. Вона також розповіла про обставини ДТП.
- Причиною ДТП стало те, що мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".
- Зазначають, що аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі № 17.