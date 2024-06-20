У Польщі автобус з українцями злетів у кювет: багато постраждалих, серед них діти

У Польщі сталася жахлива ДТП. Автобус, в якому перебували громадяни України, злетів у кювет і перекинувся на бік. Є постраждалі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 20 червня. У салоні перебували 57 пасажирів, зокрема, діти.

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Що відомо про ДТП в Польщі з українцями

За даними Nowy Tydzień, близько 06:30 автобус, який проїжджав національною дорогою № 17 у Закреті біля Краснистова, раптово з'їхав, впав у канаву й перекинувся на бік. Поліція повідомила, що водій був тверезим.

Автобус прямував з Києва до Варшави. За даними польських ЗМІ, всередині перебувало 58 осіб, серед них діти та громадяни України.

За даними RMF, постраждали 14 людей, зокрема, 2 дітей. 13 доставили до лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні.

На кадрах, які оприлюднили ЗМІ та поліція, видно пошкодження автобуса.

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У Польщі автобус з українцями злетів у кювет / Фото поліції, Nowy Tydzień

На місце ДТП прибули бригади швидкої, пожежники та поліція. Дорогу перекрили. Проїзд по трасі може бути ускладнений упродовж кількох годин.