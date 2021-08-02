У Польщі підпалили пункт вакцинації та епідеміологічну станцію: фото

2 серпня 2021 , 16:15
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Джерело:

Wyborcza.pl

У Польщі невідомі влаштували пожежу в мобільному пункті вакцинації та на епідеміологічній станції. Згоріли столи, медичне ліжко, комп'ютер і захисні костюми.

Надзвичайна подія сталася у місті Замостя в ніч на понеділок, 2 липня. У зв’язку з чим правоохоронці посилили заходи безпеки у цих установах – поставили цідобову охорону.

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Пожежа у пункті вакцинації

Наразі поліція намагається з'ясувати обставини та встановити хто здійснив підпал.

  • У мобільному пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко та комп'ютер.
  • На епідеміологічній станції зайнялася підвальна кімната, згоріли захисні костюми.

Польські ЗМІ повідомляють, що постраждалих унаслідокі загорянь не зафіксовано.


У Польщі підпалили пункт вакцинації / Фото East News

Зверніть увагу! Це не перший напад на пункти вакцинації у Польщі.
  • В місті Гдиня противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення.

Ситуація з COVID-19 у Польщі

  • захворіли – 2 883 120 осіб.
  • одужали – 2 653 900 людей.
  • помер – 75 261 громадянин.
Автор: Олег Васьків