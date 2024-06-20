У Польщі помітили повітряну кулю, яка прилетіла з Росії: армія стежить за ситуацією

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про перетин повітряного простору країни дивним "об'єктом". Там зазначають про повітряну кулю, яка прибула з боку Росії.

У повідомленні зазначено, що повітряна куля рухалася на схід у повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства.

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У Польщі повідомили про повітряну кулю, яка прилетіла з Росії

Повітряна куля, яка розірвалася з троса, увійшла в повітряний простір Польщі з території Калінінградської області. Про ймовірність потрапляння об'єкта на територію Росії раніше повідомляли російські служби,

– йдеться у повідомленні командування.

Пересування кулі постійно контролюють за допомогою радіолокаційних станцій. Повідомляється, що радше за все вже через кілька годин вона покине повітряний простір країни.

"Повітряна куля не загрожує безпеці мешканцям району, в якому вона рухається, і Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", – наголосили у командуванні польської армії.

Нагадаємо, ще нещодавно, 12 червня, польські військові підіймали у небо військову авіацію через комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "Шахедами".

Тоді військові повідомили, що спостерігають за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, у тому числі на західній території України.

Зазначалось також, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдані удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.