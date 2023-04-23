Коли настане час на цю "холодну голову", – Польща відкинула німецькі заяви про Україну і НАТО

Польща підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО та критикує позицію Німеччини щодо "трішки прочинених дверей".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик таким чином прокоментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса про те, що зараз рішення щодо членства України в НАТО не на часі.

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Нагадаємо, він сказав, що "двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання".

Мовляв, поки триває війна Росії проти України, неможливо серйозно це обговорювати: "Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки".

Польща розкритикувала заяву

Тож заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик розкритикував таку заяву Пісторіуса.

Питання в тому, коли настане час на цю "холодну голову". Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?

– запитав він.

Окрім того, на думку Вавжика, якби Німеччина не намагалася гальмувати вступ України до НАТО, і наша країна багато років тому отримала запрошення до Альянсу у Мюнхені, то сьогодні могло б не бути війни.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО", – додав він.

Україна має вступити до НАТО

Заступник голови МЗС Польщі вважає, що позиція Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО, адже під час прийняття нової держави необхідна одностайність.

Вавжик наголосив, що Польща підтримує членство України в НАТО та вважає, що чим скоріше це станеться, тим краще.

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