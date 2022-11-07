Під ударні гелікоптери: Польща розпочала модернізацію військової бази США

У Польщі 7 листопада стартувало будівництво нової частини військової бази ВПС США. Там будуть ударні вертольоти.

Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, будівництво нової частини військової бази було розпочато внаслідок польсько-американської угоди.

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У Польщі розпочали модернізацію військової бази США

Для сил США буде підготовлено базу у вигляді ангарів і складів з одного боку і базу пального з іншого. На новому аеродромі дислокуватимуться ударні гелікоптери Apache збройних сил США.

Повідз – це військовий комплекс, який створюється для підтримки польських сил і сил НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу,

– зазначив міністр оборони.

Зазначимо, що 2 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що додаткові сили США, залишаться на східному фланзі НАТО, зокрема в Польщі. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У Польщі почалися військові навчання Puma-22

Нагадаємо, що у Польщі 4 листопада стартували наймасштабніші військові навчання Вишеградської групи, Британії та США.

В основному тренуються 21-а Підгальська стрілецька бригада та інші підрозділи 18-ї механізованої дивізії. Загалом до навчань залучили майже 2 тисячі військових і близько 300 одиниць техніки.

Цього року навчання матимуть дещо інший характер і сценарій. Під час них використовуватимуть досвід та уроки війни в Україні.

2 листопада Міністерство оборони Польщі повідомило, що країна зводить бар'єр на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Раніше у Польщі загородження звели на кордоні з Білоруссю. Враховуючи цей досвід, встановлять три ряди колючого дроту. Зокрема, 3 метри завширшки та 2,5 – заввишки.

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