У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети

У польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця вибуху ракети. Ракета впала у польському селі 15 листопада, коли Росія масовано атакувала Україну.

Станом на ранок 20 листопада поліцейські припинили охорону місця вибуху. Слідчих та експертів теж немає у прикордонному селі.

До теми Прем'єр Польщі назвав єдиний спосіб втягнути його країну у війну

Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху. На місці падіння ракети працювала американсько-польська група.

До місця падіння ракети допустили українських фахівців

Після того, як у Польщі впала ракета, Україна вимагала, щоб її експертів допустили до місця трагедії. 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох заявив, що Україну допустять до розслідування.

У цей же день президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці дійсно братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети.

Уже 18 листопада Україна приєдналася до розслідування у Польщі. Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що українські фахівці вже в польському Пшеводуві.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

15 листопада Росія завдала масованого удару по енергетичній системі Україні, внаслідок чого в Польщі впала ракета. Відомо, що ракета впала за 5 кілометрів від кордону з Україною та забрала життя 2 людей.

17 листопада в Польщі заявили про перші результати розслідування. Водночас речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що остаточні результати розслідування будуть найближчими днями.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає доказів, що це була ракета, випущена російською стороною. Також Дуда заявив, що з великою ймовірністю ракету, яка впала на польську територію, випустила українська система ППО.

Натомість Зеленський не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. У відповідь Дуда зазначив, що розуміє твердження Зеленського. Він наголосив, що не звинувачує Україну в трагедії.

Зверніть увагу – Зеленський про ракетний удар по Польщі: дивіться відео