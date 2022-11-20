У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети
Джерело:PAP
У польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця вибуху ракети. Ракета впала у польському селі 15 листопада, коли Росія масовано атакувала Україну.
Станом на ранок 20 листопада поліцейські припинили охорону місця вибуху. Слідчих та експертів теж немає у прикордонному селі.
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Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху. На місці падіння ракети працювала американсько-польська група.
До місця падіння ракети допустили українських фахівців
Після того, як у Польщі впала ракета, Україна вимагала, щоб її експертів допустили до місця трагедії. 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох заявив, що Україну допустять до розслідування.
У цей же день президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці дійсно братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети.
Уже 18 листопада Україна приєдналася до розслідування у Польщі. Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що українські фахівці вже в польському Пшеводуві.
Що відомо про падіння ракети в Польщі
- 15 листопада Росія завдала масованого удару по енергетичній системі Україні, внаслідок чого в Польщі впала ракета. Відомо, що ракета впала за 5 кілометрів від кордону з Україною та забрала життя 2 людей.
- 17 листопада в Польщі заявили про перші результати розслідування. Водночас речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що остаточні результати розслідування будуть найближчими днями.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає доказів, що це була ракета, випущена російською стороною. Також Дуда заявив, що з великою ймовірністю ракету, яка впала на польську територію, випустила українська система ППО.
- Натомість Зеленський не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. У відповідь Дуда зазначив, що розуміє твердження Зеленського. Він наголосив, що не звинувачує Україну в трагедії.
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