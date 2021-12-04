У Польщі спіймали українців, які допомагали мігрантам на кордоні з Білоруссю
Джерело:твітер Прикордонної служби Польщі
Польські прикордонники затримали двох українців. Їм закидають пособництво у незаконному перетині кордону мігрантами зі сторони Білорусі.
Прикордонники повідомили, що 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксували 62 спроби незаконного перетину кордону.
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У Польщі затримали українців
У результаті за пособництво мігрантам у незаконному перетині білорусько-польського кордону затримали 4 людей:
- 2 громадян України,
- 1 громадянина Афганістану,
- ще 1 – Польщі.
Це не перший схожий випадок
Останнім часом у Польщі все частіше з'являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Білорусі.
Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.
- Біженці облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.
- Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели і США та Велика Британія.
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Текст допису Прикордонної служби Білорусі:
За минулу добу, 3 грудня, було 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі. Винесли 10 рішень про виїзд з території Республіки Польща.
Затримано 4 особи за допомогу мігрантам: 2 громадяни України, по 1 Афганістану та Польщі.