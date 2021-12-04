У Польщі спіймали українців, які допомагали мігрантам на кордоні з Білоруссю

4 грудня 2021 , 13:19
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Прикордонної служби Польщі

Польські прикордонники затримали двох українців. Їм закидають пособництво у незаконному перетині кордону мігрантами зі сторони Білорусі.

Прикордонники повідомили, що 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксували 62 спроби незаконного перетину кордону.

Читайте також Чехи допоможуть полякам охороняти кордон з Білоруссю

У Польщі затримали українців

У результаті за пособництво мігрантам у незаконному перетині білорусько-польського кордону затримали 4 людей:

  • 2 громадян України,
  • 1 громадянина Афганістану,
  • ще 1 – Польщі.

Це не перший схожий випадок

Останнім часом у Польщі все частіше з'являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Білорусі.

Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо

До речі, як Путін шантажує Європу через мігрантів,
у випуску "Теории заговора": дивіться відео

Текст допису Прикордонної служби Білорусі:

За минулу добу, 3 грудня, було 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі. Винесли 10 рішень про виїзд з території Республіки Польща.
Затримано 4 особи за допомогу мігрантам: 2 громадяни України, по 1 Афганістану та Польщі.

Автор: Наталія Пристанська