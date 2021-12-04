У Польщі спіймали українців, які допомагали мігрантам на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники затримали двох українців. Їм закидають пособництво у незаконному перетині кордону мігрантами зі сторони Білорусі.

Прикордонники повідомили, що 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксували 62 спроби незаконного перетину кордону.

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У Польщі затримали українців

У результаті за пособництво мігрантам у незаконному перетині білорусько-польського кордону затримали 4 людей:

2 громадян України,

1 громадянина Афганістану,

ще 1 – Польщі.

Це не перший схожий випадок

Останнім часом у Польщі все частіше з'являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Білорусі.

Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.

Біженці облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.

Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели і США та Велика Британія.

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Текст допису Прикордонної служби Білорусі:

За минулу добу, 3 грудня, було 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі. Винесли 10 рішень про виїзд з території Республіки Польща.

Затримано 4 особи за допомогу мігрантам: 2 громадяни України, по 1 Афганістану та Польщі.