У Польщі спростували інформацію про переговори з Німеччиною щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Напередодні нібито перехоплену розмову опублікували білоруські державні ЗМІ.

Так, Польща заявила, що розмови між Берліном і Варшавою про Навального не було. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі, інформує "РИА Новости".

До речі Німеччина погодилась обмінятись інформацією про отруєння Навального з Росією

Ми спростовуємо білоруські повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова на лінії Варшава – Берлін, в якій нібито 2 держави планували визнати, що ніякого отруєння Олексія Навального не сталося,

– повідомили в пресслужбі МЗС Польщі.

Що цьому передувало

Білоруський телеграм-канал, який пов'язують із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, опублікував запис нібито перехопленої телефонної розмови представників Варшави і Берліна.

Представник Німеччини "Нік" запевнив, що передасть матеріали щодо отруєння Навального канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, аби та зробила заяву. Окрім цього, "Нік" наголосив, що не важливо, чи було отруєння насправді.

"Майк" з Варшави погодився із "колегою". Поляк начебто зазначив, що головне – це "втопити Путіна в проблемах Росії". Також в розмові "Майк" похвалив Лукашенка, назвавши його "міцним горішком".

Дивіться відео ймовірної перехопленої розмови Польщі та Німеччини про Навального:

Отруєння Навального: що відомо