У Польщі спростували "перехоплену" розмову з Німеччиною про Навального
У Польщі спростували інформацію про переговори з Німеччиною щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Напередодні нібито перехоплену розмову опублікували білоруські державні ЗМІ.
Так, Польща заявила, що розмови між Берліном і Варшавою про Навального не було. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі, інформує "РИА Новости".
До речі Німеччина погодилась обмінятись інформацією про отруєння Навального з Росією
Ми спростовуємо білоруські повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова на лінії Варшава – Берлін, в якій нібито 2 держави планували визнати, що ніякого отруєння Олексія Навального не сталося,
– повідомили в пресслужбі МЗС Польщі.
Що цьому передувало
- Білоруський телеграм-канал, який пов'язують із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, опублікував запис нібито перехопленої телефонної розмови представників Варшави і Берліна.
- Представник Німеччини "Нік" запевнив, що передасть матеріали щодо отруєння Навального канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, аби та зробила заяву. Окрім цього, "Нік" наголосив, що не важливо, чи було отруєння насправді.
- "Майк" з Варшави погодився із "колегою". Поляк начебто зазначив, що головне – це "втопити Путіна в проблемах Росії". Також в розмові "Майк" похвалив Лукашенка, назвавши його "міцним горішком".
Дивіться відео ймовірної перехопленої розмови Польщі та Німеччини про Навального:
Отруєння Навального: що відомо
- Навальному стало погано під час польоту з Томська, де він робив журналістські розслідування про корупцію. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика забрали до лікарні, він впав в кому.
- Соратники опозиціонера були переконані, що його отруїли. Проте російські лікарі отрути в організмі Навального не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем та омськими лікарями рідним політика вдалось вивезти його до Німеччини.
- Наразі Навальний перебуває в комі в берлінській клініці "Шаріте" як гість канцлерки.
- Німецькі медики знайшли в організмі опозиціонера сліди отрути "Новачок". Цією речовиною у 2018 році отруїли російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Британські спецслужби довели, що "Новачок" виготовляли на двох заводах Росії.