У Польщі – стан стихійного лиха, прорвало ще одну дамбу: постраждалим виділили гроші

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені у країні. Місцева преса пише, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.

Відповідну заяву він оприлюднив вдень, 16 вересня, пише 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ. Детальний перелік повітів і гмін, на які поширюється цей стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу.

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У Польщі оголосили стан стихійного лиха

Польський прем'єр зазначив, що незабаром буде роз’яснено, що тягне за собою надзвичайний стан та його наслідки.

У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати – 24 Канал.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека,

– пояснив він.

Як зауважив Туск, згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Наразі передбачені наказ про евакуацію та заборона на перебування у визначених місцях.

Відомо, що у Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув, що на південному заході. Повідомляється, що вода йде "повним ходом", тож там мусять думати про безпеку місцевих.

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"Я щойно отримав інформацію про негайну евакуацію частини Пачкува. Мер ухвалив таке рішення, тому що, на жаль, прорвало дамбу на водосховищі Тополя", – розповів староста Ниси Даніель Палімонка.

До слова, глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що прем'єр-міністр України запропонував відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.