У Польщі трамвай збив 11-річну дівчинку з України

Нещасний випадок стався у Варшаві, на кільцевій розв'язці де Голля. 11-річна дівчинка переходила через залізничну колію у забороненому місці.

Про це 10 червня розповіли польські ЗМІ, додавши, що наразі рух у бік Палацу культури та науки перекритий. Дівчинку доставили до лікарні, де фахівці борються за її життя.

Читайте також Збив 9-річну дитину та залишив помирати: директора лісгоспу судитимуть за жахливу ДТП

Дівчинку госпіталізували

Як повідомляють ЗМІ, 11-річна дівчинка поверталася зі школи та перейшла через колію у недозволеному місці.

Сила удару була настільки потужною, що з дівчинки спало взуття. На місце ДТП викликали медичний гелікоптер, однак він не зміг приземлитися. Через це постраждалу довелося госпіталізувати до лікарні швидкою. Наразі медики борються за її життя.

11-річна дівчинка приїхала разом з матір'ю до Польщі наприкінці лютого, втікаючи від війни в Україні.

Головне поліцейське управління Варшави повідомило, що водій пройшов тест на алкоголь. Той виявив, що чоловік був тверезим. Представник відомства Ярослав Флорчак наголосив, що обставини цієї події будуть встановлені найближчим часом.

ДТП в Україні та світі: останні новини

Нагадаємо, 8 червня на берлінській площі Брайтшайдплац у натовп в'їхало авто Renault. На місці аварії перебували діти та вчителька, які приїхали на екскурсію з міста Гессе. 14 із них отримали поранення. Вчителька – загинула на місці.

За даними пожежно-рятувальної служби, внаслідок аварії постраждали близько 30 людей, із них 5 мають травми, небезпечні для життя. Водієм виявився 29-річний чоловік. У нього 2 громадянства – Вірменії та Азербайджану.

Цього ж дня біля села Петрове, що у Чернігівському районі, сталася моторошна аварія – зіткнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit. Поліцейські, які прибули на місце трагедії, встановили, що транспорт рухався в зустрічному напрямку. Машини зіткнулися посеред дороги.

39-річна водійка легковика, водій та пасажира мікроавтобуса зараз у важкому стані. Їх госпіталізували до Чернігівської міської та обласної лікарень. Обидва інших пасажири легкової машини загинули на місці ДТП.

У неділю, 5 червня, масова ДТП сталася у Херсоні. За даними місцевих телеграм-каналів, аварія відбувалася на перехресті Ушакова та вулиці Кулика. Водій Toyota – ймовірно, російський окупант – гнав зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Повідомляється, що він втік з місця трагедії.

Спершу повідомили про одну жертву трагедії – жінку. Водночас згодом кількість загиблих зросла до 2. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. Їх госпіталізували.

Зверніть увагу: у Польщі люди заспівали "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео