Під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 листопада на території Польщі впали дві російські ракети та один безпілотник.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Bloomberg.

Що відомо про падіння ракет і дрона?

За його словами, три повітряні об'єкти перетнули польський кордон і впали у трьох різних населених пунктах.

Зокрема, поблизу села Новий Ліповець у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101. Ще одну ракету виявили в районі міста Рудник-над-Саном. Третій об'єкт, імовірно реактивний безпілотник, упав поблизу села Молодич.

За словами міністра, Польща підняла в повітря винищувачі та привела в бойову готовність батареї ППО Patriot, щоб забезпечити безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на сході країни, який служить ключовим логістичним центром для західної допомоги Україні.

Косіняк-Камиш наголосив, що російська атака на Україну, наслідки якої відчули й у Польщі, стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни.

Міністр оборони Польщі також припустив, що порушення повітряного простору країни могло бути не випадковим. Він звернув увагу на те, що 20 листопада в Польщі відбуваються військові навчання за участю країн "Коаліції охочих".

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. Ворог застосував понад 100 крилатих ракет, десятки балістичних ракет і понад 400 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Львів та інші регіони. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще 28 дістали поранення.