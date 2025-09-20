Європа має навчитись жертвувати комфортом

Представники ЄС майже щодня говорять про необхідність серйозних кроків у цьому напрямку, але уникають конкретики. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Днями ми почули щось, що віддалено схоже на конкретику. Польський міністр енергетики Мілош Мотика закликав Євросоюз зупинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, "щоб припинити фінансування військової машини Росії". Цю новину можна перечитувати кілька разів і кожного разу дивуватися.

По-перше, мовиться не про готове рішення, а лише про "заклик" одного міністра до своїх колег з інших країн.

По-друге, міністр закликає не перекрити імпорт палива, завдяки якому Росія отримує щороку щонайменше 1,1 мільярда євро, а запланувати графік поступового зниження закупок до кінця 2026 року. Це потрібно, щоб процес був безболісним для європейців. Тобто, байдуже, наскільки українцям боляче, коли їх вбивають, головне, щоб перехід європейців на інші джерела поставок був безболісним. Чи розуміє пан Мілош Мотика рівень цинізму своєї заяви? Навряд чи.

Можу припустити, що польський міністр у відповідь заявив би, що він робить усе можливе. Що заради України його уряд йде на безпрецедентне погіршення стосунків з угорськими та словацькими партнерами (Угорщина та Словаччина – основні покупці російської нафти в Європі). Міністр пояснив би, що раніше ЄС мав намір припинити закупівлю російських вуглеводнів до 2028 року, а він запропонував перенести дедлайн на кінець 2026-го. Він зробив усе, що міг!

Треба сказати, що у порівнянні з багатьма іншими впливовими європейцями, Мілош Мотика, дійсно, щось важливе зробив. Цей доробок, припускаю, пов'язаний не тільки з любов'ю до українців, а й з атакою на Польщу російських безпілотників десятого вересня.

Європейці починають відчувати страхи перед Росією. Але страхи бувають різні. Є конструктивний страх, пов'язаний з тим, що російська агресія здатна принести в Європу смерть, страждання та приниження, а є деструктивний – страх "розтрусити жирок", страх перед дискомфортом.

Думаю, серед наших європейських друзів є ті, хто постійно керуються страхом "розтрусити жирок". Спеціально для них, хотів би відкрити один секрет: їх нафтогазовий комфорт перебуває в наших руках – у руках Сил оборони України. Наша місія священна: захистити Україну і Європу від рашизму. Якщо для цього потрібно пожертвувати комфортом, то це треба зробити.

Європейцям доведеться коригувати свої графіки

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підсумував крайні 100 днів роботи. За цей час знищені або уражені силами Угруповання СБС 76 859 одиниць ворожих цілей. Це на 804,7% більше, ніж за попередні 100 діб 2025 року. Серед цих цілей є крихітний відсоток – нафтогазові об'єкти на території Росії, зокрема магістральний нафтопровід "Дружба", через що Угорщина не отримувала декілька днів нафту.

Це був прозорий натяк нашим європейським друзям на те, що ми не будемо чекати до кінця ані 2028 року, ані 2026-го. Існує ризик, що європейцям доведеться коригувати свої графіки в авральному порядку. Тому про диверсифікацію поставок їм краще подбати завчасно. Як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія – не дуже надійний торговий партнер. Так вже склалося.