Шпигував на користь Росії: у Польщі судитимуть громадянина України
Джерело:Onet.pl.
Польський суд позбавив волі строком на 1 рік українця. Чоловіка звинуватили у співпраці з Росією.
Районний суд польського міста Гданськ засудив 44-річного громадянина України на 1 рік за пособництво країні-агресору. Агент збирав інформацію щодо критичної інфраструктури в Польщі та передавав її російській спецслужбі.
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Що інкримінують українцю
Громадянин України збирав інформацію щодо критичної інфраструктури в провінції Поморського та Куявсько-Поморського воєводств, а також щодо діяльності польських служб та органів, які відповідають за безпеку. Далі чоловік передавав цю інформацію російським спецслужбам.
За даними слідства, українця завербували саме в Польщі. Відомо, що підозрюваний перебував у сусідній країні з січня 2023 року. У березні його затримали. А наприкінці серпня прокуратура висунула чоловіку обвинувачення.
Інші випадки російського шпигунства
- Раніше міністр юстиції – генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро у мережі Х (Twitter) повідомляв про виявлення шпигунської мережі в місті Люблін. 16 агентів вели розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, а також готували диверсії та займались пропагандою на замовлення російської розвідки. Кожному з фігурантів загрожує позбавлення волі на 10 років.
- Також у США залишається велика кількість російських шпигунів. Про російську контррозвідувальну загрозу повідомили у ФБР. Там запевняють, що запобігають та блокують діяльність агентів, які несуть загрозу країні.
- Раніше зазначалось, що на даху російського посольства в Кишиневі зростає кількість пристроїв для передачі інформації. А перед важливими зустрічами там з’являються офіцери російської розвідки.
- За даними журналістів, пристрої можуть використовуватись для шпигунства. А особи, що їх встановлюють, співпрацюють з хакерами, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона та Хілларі Клінтон.