У Польщі затримали шістьох людей у справі про провокаційні написи "Слава УПА" на пам’ятниках у Варшаві. За версією слідства, виконавцям обіцяли заплатити 1000 злотих, а сама акція могла бути частиною операції в інтересах російської розвідки.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

За що обіцяли заплатити 1000 злотих?

На початку листопада на трьох пам’ятниках у різних районах Варшави з’явилися червоні написи "Слава УПА". Йдеться про пам’ятник польським солдатам, монумент жертвам Волинської трагедії та пам’ятник героям Варшавського гетто. Також на пам’ятниках розмістили наліпки з QR-кодами, які вели на матеріали про УПА.



Напис на пам'ятнику польським солдатам / Фото KSP

Поліцейські встановили, що ці інциденти можуть бути пов’язані між собою. На це вказували однаковий колір фарби, характер написів і схожий спосіб скоєння правопорушень.

За даними слідства, у ніч проти 14 листопада написи на трьох пам’ятниках могли нанести двоє чоловіків – за це їм мали заплатити загалом 1000 злотих. Замовлення та інструкції передавали через месенджери.

Правоохоронці також з’ясували, що організатори могли шукати виконавців для аналогічних написів на пам’ятниках, пов’язаних із Волинською трагедією, у Вроцлаві. За таку роботу нібито пропонували 1000 доларів.



Один із пам'ятників із написом "Слава УПА" / Фото KSP

Хто опинився серед затриманих?

Безпосередньо у зв’язку з нанесенням написів затримали 32-річного поляка та 16-річного українця. Польському громадянину висунули звинувачення в діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі, оскверненні пам’ятника та шахрайстві. Суд відправив його під варту на три місяці.

Неповнолітнього українця, якого також підозрюють у причетності до нанесення графіті та шахрайства з використанням чужих персональних даних, за рішенням сімейного суду помістили до районного центру тимчасового утримання неповнолітніх на три місяці.

Окремо поблизу кордону з Німеччиною затримали 30-річного українця. Його підозрюють у причетності до шахрайства, однак ця частина розслідування не стосується безпосередньо псування пам’ятників. Чоловіка також помістили під варту на три місяці.



Один із затриманих чоловіків / Фото KSP

Слідство встановило, що гроші за виконання замовлень могли переказувати через посередників. Один із телефонних номерів, яким користувався ймовірний замовник, правоохоронці пов’язали з 24-річним громадянином України.

Поліцейські знайшли його в Новому Сончі разом із 19-річним братом. Під час обшуку квартири вилучили телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах і банківські картки. Обох чоловіків затримали та доправили до Варшави.

Того ж вечора у Вроцлаві затримали 31-річного українця. У його помешканні правоохоронці виявили електронне обладнання, банківські картки та наркотики.



Ще один затриманий / Фото KSP

За даними RMF24, 24-річному та 31-річному чоловікам висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, організації діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі та оскверненні пам’ятника. Прокуратура просила взяти їх під варту на три місяці, однак суд не задовольнив це клопотання. Натомість обох чоловіків депортували з Польщі.

19-річному українцю висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Він перебуває під наглядом поліції, йому заборонили виїжджати з країни та контактувати з іншими фігурантами справи.

Чи виявили польські слідчі російський слід?

За версією польських слідчих, підозрювані могли діяти у складі організованої групи та виконувати завдання іноземних розвідувальних служб Росії. Наразі правоохоронці розслідують обставини організації цих дій і можливу причетність фігурантів до російських спецслужб.

Нагадаємо, після появи напису "Слава УПА" на пам’ятнику героям Варшавського гетто посольство України в Польщі назвало інцидент можливим проявом гібридної війни Росії.