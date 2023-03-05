Українець купив за 5 тисяч злотих паспорт, щоб потрапити "в гості" у Польщі
Джерело:In Poland
Громадянин України, який перебував у Німеччині, вирішив оминути законні шляхи та за 5 тисяч злотих отримати паспорт Польщі через інтернет. Однак уже 1 березня він поплатився за свої протиправні дії.
У перший день весни він прибув до західного сусіда України з Німеччини. Однак поподорожувати по Польщі йому так і не вдалося.
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Затримали уже в Каліші
Прикордонники на посту в Каліші для фіксації фактів нелегальної міграції патрулювали трасу. Саме там вони помітили припаркований на стоянці автомобіль з німецькими номерами, тож у водія та пасажира авто попросили надати документи для перевірки.
Під час неї правоохоронці зауважили, що у чоловіка не було документів на перетин державного кордону, а паспорт самої Польщі був підробленим.
Що загрожує порушнику
Чоловік в результаті зізнався, що насправді є громадянином України. А підроблений польський паспорт у нього – з інтернету, де він придбав посвідчення особи за 5 тисяч злотих.
Тож за таке порушення закону українця уже затримали. Ба більше, йому загрожує покарання у вигляді:
- штрафу,
- обмеження або позбавленням волі на строк до 5 років.
Сам порушник розповів, що приїхав з Німеччини до Польщі "в гості". Проте не зміг це довести за допомогою жодних інших документів при собі.
Напруга на кордоні Польщі
- Зазначимо, що нелегально потрапити у європейську державу постійно намагаються й з території Білорусі. Так, 4 березня польські прикордонники зафіксували, як кордон прагнули перетнути нелегали, озброєні різаками та драбинами.
- Ба більше, за словами державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра та заступника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, найближчими тижнями або місяцями можливе посилення тиску на кордон Польщі. Не виключені й спроби "дестабілізувати східний фланг НАТО".
- Однак польські прикордонники діють максимально ефективно. Так, їм вдалося скоротити кількість спроб нелегально перетнути кордон на 60%, зокрема, завдяки загородженню на польсько-білоруському кордоні.