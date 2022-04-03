У Польщі заявили про готовність розмістити ядерну зброю НАТО

Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Польща хотіла б, аби США збільшили свою присутність в Європі.

Йдеться про збільшення солдат із нинішніх 100 тисяч до 150 тисяч у майбутньому. Це пов’язано зі зростаючою агресивністю Росії.

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Також Ярослав Качинський сказав, що Варшава відкрита і для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Проте ця ініціатива має виходити від Вашингтона.

Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви та було б для Росії чітким сигналом,

– заявив він.

За його словами, зараз таке питання не стоїть гостро, "однак це може скоро змінитися".

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