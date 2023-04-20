У Польщі знайшли мертвими чоловіка та жінку з України: поліція вивчає загадкові обставини

У польському Лодзі знайшли мертвими двох молодих громадян України. Тіла виявили у зачиненій квартирі.

Слідчі не виключають вбивство. Про це з посиланням на польські ЗМІ пише 24 Канал.

Дивіться також У Польщі у Великодню ніч чоловік з ножем напав на 3 українок, одна трагічно загинула

Що відомо про смерть двох українців у Лодзі

Про трагічний випадок стало відомо ввечері вівторка, 18 квітня. Роботодавець 36-річного чоловіка та 31-річної жінки сповістив службу екстреної допомоги, що їх не було на підприємстві з п'ятниці.

Спочатку до будинку викликали пожежників. Вони силою проникли у квартиру на третьому поверсі.

Потім знайшли тіла в глибокій стадії розкладання – вони були розпухлі, частково гнилі, на них були плями від дощу,

– зазначає видання.

Портал Lodz Nasz Miasto повідомив, що чоловік лежав у пляжному наметі на ліжку, а жінка сиділа в кріслі. Чадного газу у приміщенні не виявили, однак, в одній із кімнат був газовий обігрівач. На місце викликали поліцію та швидку.

Правоохоронці зазначили, що з'ясовують причини та обставини події. Зокрема, провели перевірку та опитали свідків.

Наразі не можна виключити причетність третіх осіб до сприяння смерті жінки та чоловіка. Обидва є громадяни України,

– повідомила речниця муніципальної поліції в Лодзі Каміла Совінська.

Аби встановити причину смерті, проведуть розтин. Рідним померлих уже повідомили.

Читайте також "Наші аграрії більш конкурентоздатні": чому Європа бойкотує українське зерно

Українець, що скоїв спробу самопідпалу у Кракові, помер в лікарні