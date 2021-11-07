У Польщі знову затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів

У Польщі знову затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів. Цього разу затримали також двох громадян Німеччини та по одному з Білорусі та Швеції.

Всі водії перевозили нелегальних мігрантів. Про це повідомив речник поліції Підляського воєводства Томаш Круп.

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П'ять водіїв сумарно перевозили 14 нелегальних мігрантів. З них 6 – мають курдське походження, 7 – громадяни Сирії, ще один – Іраку.

Арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце,

– заявив Круп.

Він також додав, що затримали водіїв за звинуваченнями у сприянні незаконному перетину кордону.

До речі, поліція Підляського воєводства пояснила, що за останню добу виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта. Вони незаконно потрапили в Польщу.

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