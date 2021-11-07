У Польщі знову затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів

7 листопада 2021 , 15:58
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Джерело:

RMF24

У Польщі знову затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів. Цього разу затримали також двох громадян Німеччини та по одному з Білорусі та Швеції.

Всі водії перевозили нелегальних мігрантів. Про це повідомив речник поліції Підляського воєводства Томаш Круп.

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Прикордонники Польщі затримали ще одного українця

П'ять водіїв сумарно перевозили 14 нелегальних мігрантів. З них 6 – мають курдське походження, 7 – громадяни Сирії, ще один – Іраку.

Арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце,
– заявив Круп.

Він також додав, що затримали водіїв за звинуваченнями у сприянні незаконному перетину кордону.

До речі, поліція Підляського воєводства пояснила, що за останню добу виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта. Вони незаконно потрапили в Польщу.

Наплив мігрантів та затримання українців: коротко

  • Наплив мігрантів на кордоні з Польщею триває не перший тиждень. Адже з Білорусі до польського, литовського й латвійського кордонів прямують в рази більше біженців і біженок із Близького Сходу, аніж зазвичай.
  • Це трапилось після чергових санкцій ЄС до влади Лукашенка та після заборони для білоруських авіаперевізників літати над Євросоюзом. У відповідь Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС.
  • Окрім того, Польща арештовує українських водіїв, які перевозять нелегалів.
  • Зокрема 29 жовтня, на трасі №66 у Більськ-Підляському неподалік від польсько-білоруського кордону затримали 24-річного українця на Porsche Cayenne, який нелегально перевозив іракців.
Автор: Діана Квасневська