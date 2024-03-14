Загадкова трагедія: прокуратура Польщі не встановила причину смерті 4-річного хлопчика з України

Судово-медична експертиза не встановила причину смерті 4-річного хлопчика з України. тіло хлопчика було виявлено в понеділок, 11 березня, у населеному пункті Вєжбінек поблизу міста Коні (Великопольське воєводство).

Речниця окружної прокуратури в Коніні Ева Возняк повідомила, що додатково буде проведено гістопатологічну та токсикологічну експертизи.

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Розтин тіла не дозволив встановити причину смерті цієї дитини. Дитина не мала ані зовнішніх, ані внутрішніх травм. Патологоанатом не зміг вказати, що стало безпосередньою причиною смерті. Отже, було відібрано матеріал для проведення гістопатологічної й токсикологічної експертиз,

– розповіла речниця.

Результати експертиз мають бути відомими за місяць. Вони, ймовірно, нададуть змогу встановити безпосередню причину смерті дитини.

Речниця прокуратури зазначила, що маму дитину з огляду на її психологічний стан не можна буде допитати у найближчі десять днів. Натомість допит батька не наблизив прокуратуру до з’ясування того, що стало причиною смерті дитини.

Варто зазначити, що батько дитини приїхав працювати до Польщі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а сім’я приїхала до нього після 24 лютого 2022 року.

Що відомо про смерть хлопчика в Польщі

Вранці, 11 березня, у селі Вежбінек Великопольского воєводства в Польщі знайшли мертвим 4-річного хлопчика з України. Про моторошну знахідку правоохоронцям повідомили батьки дитини.

Попередньо на тілі хлопчика не виявили ознак насильницької смерті, однак правоохоронці не відкидають таку ймовірність.

На Київщині розслідують таємничу смерть підлітка

Місцевий житель села Рудня, що в Київській області, повідомив поліцію про те, що виявив тіло юнака на території закинутої будівлі. За даними слідства, загиблому – 15 років.

На тілі хлопця тілесних ушкоджень не помітили – його відправили на експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці не відкидають, що це могло бути самогубство.