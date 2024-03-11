Автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі, зупиняють: причин поляки не пояснюють

Ситуація на кордоні із Польщею загострюється. Так, польські фермери здійснюють повне блокування в'їзду фур з України до Польщі. Їхній протест, на жаль, зачепив і пасажирські перевезення.

Польські фермери продовжують ускладнювати рух вантажівок на кордоні з Україною. Повідомляється, що вдень, 11 березня, українські вантажівки взагалі не пропускають через пункти пропуску "Долгобичув – Угринів" та "Зосин – Устилуг".

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Не пропускають жодної фури

За даними ДПСУ, вантажівки взагалі не пропускають через пункти пропуску "Долгобичув – Угринів" та "Зосин – Устилуг". Зокрема, триває часткова блокада ще трьох пунктів пропуску. Це "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині".

Повідомлялося також, що рух легкових авто та пасажирських автобусів на всіх напрямках поки що не обмежений. Однак схоже, що ситуація дещо змінилася.

Ба більше, з 13 березня польські протестувальники планують розширити блокаду. Зазначається, що вони відновлять блокування пункту пропуску "Корчова – Краківець", внаслідок чого страйк знову торкнеться всіх вантажних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі.

Блокада зачепила й пасажирські перевезення

Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини.

Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими стосовно громадян України,

– заявив він.

Він наголосив, що під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.

За його словами, спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу.

У Міністерстві відновлення України відреагували

У відомстві також підтвердили те, що рух автобусів з боку Польщі ускладнюється. Протестувальники свідомо затримують такий пасажирський транспорт без будь-яких пояснень.

Звертаємо увагу правоохоронних органів Польщі на неприпустимість таких дій та закликаємо втрутитись у ситуацію,

– цитує відомство міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.