Польські фермери анонсували масштабні протести у Варшаві
Джерело:RMF24
Польські фермери анонсували нові масштабні протести у столиці Польщі – Варшаві. Заходи планують провести у вівторок, 27 лютого.
Як заявили фермери, протести пройдуть під гаслом "Зоряний марш на столицю".
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Протести пройдуть у Варшаві
Зазначають, що фермери планують зібратися перед Палацом культури і науки, звідти попрямувати до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
"Наступного вівторка фермери планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом "Зоряний марш до столиці". Фермери хочуть зібратися перед Палацом культури та науки, звідти піти перед Сеймом, а потім перед офісом прем'єр-міністра", – пише видання.
Також фермери планують зустрітись із Туском та представити йому петицію, в якій вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з "Зеленої угоди" ЄС.
Раніше прем'єр-міністр Польщі на прес-конференції запевнив, що не припинить намагатися захистити інтереси своїх громадян.
Чому протестують фермериПроти низьких цін на сільськогосподарську продукцію, Європейської зеленої угоди та дешевого імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу. Також протестувальникам не подобається, що вони самі повинні дотримуватися обмежувальних правил аграрної політики ЄС, а фермери з інших країн, що не входять до ЄС, які експортують продукцію на ринок ЄС, від них відсторонені.
Актуально про протести поляків
- 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Акцію збираються продовжити до квітня.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Польщі і ЄС через протести фермерів. Він запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.