Тренування перед вступом у Євросоюз: у чому полягає гнів польських перевізників

Польські перевізники, невдоволені нібито нечесною конкуренцією зі сторони України, вже тиждень блокують пропускні пункти на кордоні. Однак задовольнити їхні вимоги в повному обсязі неможливо.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Олег Лісний. Він вважає, що інцидент із блокуванням пропускних пунктів на кордоні з Польщею є своєрідним краш-тестом для української влади та бізнесу.

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Що відбувається на польському кордоні

6 листопада Польські далекобійники перекрили рух на пропускних пунктах на кордоні з Україною. Хоча українці не є прямими конкурентами поляків у цій галузі, адже здебільшого транспортують українські товари транзитом через Польщу.

Ускладнюють перемовини між українською владою та польськими протестувальниками те, що деякі вимоги останніх неможливо задовольнити. Так, влітку 2022 року ЄС та Україна підписали "транспортний безвіз", який польські водії сьогодні вимагають скасувати.

Олег Лісний про блокування україно-польського кордону: дивіться відео

За повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Україна погодилась задовільнити 2 вимоги польських протестувальників: оновлення функціоналу "єЧерги" та створення окремої смуги для порожнього транспорту на пропускному пункті “Ягодин – Дорогуськ”.

Однак поки що протест польських транспортників не припинився і переговори тривають. Водночас блокування пропускних пунктів на кордоні приносить Україні значні збитки.

На що вказує блокування польського кордону

На прикладі протестів польських далекобійників можна побачити, із якими труднощами зіштовхнеться Україна на шляху до ЄС. Подібні інциденти виникатимуть на кожному з етапів перемовин, і причини буде не в "особливому ставленні" до України, а в типовій процедурі регулювання конкуренції на європейському ринку.

Стосовно страйку польських перевізників важливо пам'ятати, що він відбувається на тлі незавершеного перехідного періоду в польській політиці, коли ПіС вже програли вибори, але поки що не передали повноваження коаліції переможців. І поки ця ситуація "каламутна", у перевізників з'явилося вікно можливостей для протестів.

"Правда полягає в тому, що із приходом нової влади у Варшаві подібні проблеми не закінчаться. Адже якщо в питанні війни з Росією ми із Польщею є союзниками, то в економічних питаннях ми є конкурентами. Україна є великою країною з сильними позиціями в певних галузях економіки, і конкуренти в цих галузях намагатимуться обмежувати вплив наших виробників", – пояснив Лісний

Що ще відомо про блокування польського кордону