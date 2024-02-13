Польський міністр перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном

Міністр сільського господарства Польщі попросив вибачення за те, що польські фермери висипали українське зерно. Він сказав, що це "не зовсім адекватна форма протесту".

Чеслав Секерський також заявив, що українська влада, мовляв, "надто емоційно надавала інформацію". Варто зауважити, що мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно "висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок".

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Що заявив про витівку із зерном Секерський

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що це не правильна форма протесту, проте "її часто використовують фермери в різних країнах".

Фермери не стримали своїх емоцій, та варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай,

– заявив польський політик.

Він також сказав, що є прихильником діалогу та прямої розмови як найкращої форми розв'язання складних проблем.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгового обміну, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків", – заявив польський міністр.

Секерському не сподобалась реакція України

Чеслав Секерський заявив, що представники української влади не стримались. Польський політик назвав форми виступу заступника міністра економіки, а раніше мера Львова "надто різкими", реакції інших українських політиків – "надто емоційними".

Я розумію спротив української влади щодо труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також усвідомлюю, що торгівля йде в обидві сторони, і ми також експортуємо в Україну. Проте нагадаймо, що польські фермери допомагали Україні та хочуть допомагати,

– заявив Секерський.

Він додав, що вони хотіли б, щоб від цієї допомоги виграв український бюджет і фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції.

"Вони головним чином стоять за цим великим імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі", – сказав міністр.

Він також додав, що розв'язання проблем полягають не лише в польсько-українських відносинах, адже Європейська комісія відповідає за організацію та правила торгівлі на спільному європейському ринку.

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Що відомо про розсипане українське зерно