Польські рятувальники хочуть допомогти сім’ям українських колег, які загинули під час війни
Джерело:ДСНС України
Польські рятувальники висловили бажання допомогти сім'ям українських колег. Мовиться про рідних тих працівників ДСНС, які полягли у війні з російськими окупантами.
Про ініціативу польських рятувальників повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. Вже відкрили спеціальні рахунки, на які можна надсилати благодійні кошти.
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Кошти спрямують сім'ям, які втратили годувальника
Кожен охочий може допомогти тим сім'ям українських працівників ДСНС, які втратили через війну годувальника. В Україні подякували сусідам та друзям за благородну справу. Адже мовиться про підтримку тих героїв, які віддали своє життя, рятуючи інших.
Реквізити створеного рахунку:
Отримувач: ДСНС України / State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA963223130000025305000000297
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