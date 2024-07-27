Польський Сейм дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю

Білорусь є союзником Росії, хоч і не бере прямої участі у повномасштабній війні. Раніше також були провокації на кордоні із Польщею, тож там дозволили використовувати зброю на прикордонній території.

Польський Сейм проголосував за те, щоб дозволити силам безпеки безкарно використовувати летальну зброю у відповідь на активні загрози. Зокрема, мовиться і про використання на кордоні з Білоруссю.

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Польща звинувачує Мінськ

Рада Європи та інші правозахисні організації та активісти занепокоєні, що поліція, прикордонники і солдати тепер зможуть діяти – або навіть вбивати – безкарно.

Водночас цей законопроєкт ще потребує підпису президента. Його представили після того, як польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні.

Польща звинуватила Мінськ в перенаправленні тисяч мігрантів до білорусько-польського кордону.

Нове законодавство "виключає кримінальну відповідальність за застосування зброї або прямої сили в порушення правил" силами безпеки, якщо існувала загроза безпеці особи або країни.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті вважає, що законопроєкт може "сприяти відсутності підзвітності і свідчити про недостатню прихильність до зобов'язань у сфері прав людини".

За його словами, цей законопроєкт може створити правові та політичні рамки, які перешкоджатимуть державним агентам, розгорнутим на прикордонних територіях або в інших ситуаціях в межах їхньої компетенції, діяти з дотриманням правил пропорційності у застосуванні сили і вогнепальної зброї.

Польська юристка і активістка Ганна Мачинська заявила, що "питання національної безпеки не може бути карт-бланшем для дій, які порушують права людини".

Раніше цього місяця Польща заявила, що посилить свою військову присутність і оборонні укріплення вздовж білоруського кордону. Там пояснили це постійними провокаціями.