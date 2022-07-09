Як польські танки Т-72 відпрацьовують по позиціях окупантів: пекельне відео

Допомога партнерів є важливим фактором у майбутній перемозі України. Зброя наших друзів вже допомагає нашим воїнам нищити ворога.

Завдяки допомозі наших партнерів шалена вогнева перевага росіян поступово починає нівелюватися. Зовсім скоро ворог опиниться в ситуації, коли у війні проти України в нього не залишиться жодного вагомого козиря.

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Польські танки Т-72 вже працюють на передовій

Наші герої показали яскраве відео роботи польських танків Т-72 на лінії зіткнення з окупантами. З початку повномасштабного вторгення росії Польща надала ЗСУ понад 200 танків Т-72, які пройшли модернізацію.

Наші майстерні воїни запевняють: володіння цією зброєю в них на високому рівні, тому втрати ворога невпинно зростають і продовжать це робити до перемоги України.

Робота польських танків Т-72 на передовій: відео

Війна росії з Україною: останні події

У російських окупантів почалися дуже серйозні проблеми з логістикою. Впродовж двох тижнів нашим героям вдається дуже влучно цілити по ворожих складах з боєприпасами, що дуже серйозно сповільнює росіян.

Мешканців Херсонської області просять потурбуватися про свою безпеку на час контрнаступу ЗСУ. Наших громадян просять евакуюватися у будь-який можливий спосіб або облаштувати собі укриття.

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